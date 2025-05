Cristina, ¿en busca de la moderación?

“Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad. Tenemos que ver cómo lograr un estado eficiente”. Éstas fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner durante el Encuentro de la Cultura Popular y el 22° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. A pesar de sostener sus críticas hacia Javier Milei, la ex mandataria y titular del PJ pidió a la militancia no seguir hablando del “Estado presente”, además de expresar que se necesita pensar una “nueva estatalidad”. ¿Será que el discurso del kirchnerismo está girando hacia la derecha?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Alexander Guvenel sostuvo que “Cristina quiere erigirse como moderadora dentro de la oposición porque va a necesitar a los moderadores para lograr tener un frente competitivo en octubre”. En otras palabras, explicó que la ex presidenta “quiere volver a la cancha y para eso va a necesitar a los moderados, muchos de los cuales están de acuerdo con las medidas de Milei”.

“Es un triunfo de Milei, quien logró correr a Cristina de su propio discurso”, sentenció el analista político. Sin embargo, destacó que se trata de “un giro tardío”, luego de que la discusión del Estado del Bienestar en la Argentina haya entrado en crisis por ser “acotado” y tener “limitaciones de presupuesto”.

Guvenel también opinó sobre el desaire de Javier Milei a Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de mayo, en medio de las negociaciones con el PRO por las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Milei es muy versátil en cuanto a mantener sus actitudes personales, o sea, continúa siendo el Milei que conocemos, pero sabe que necesita de acuerdos, como él dice, es libertario, pero no libertarado”, agregó.