Incertidumbre y paridad marcan el cierre de campaña en Buenos Aires

A pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el clima político se intensificó tras el cierre de campaña de Javier Milei en Moreno. El acto, rodeado de tensión por forcejeos y piedrazos en la previa, se enmarca en una disputa que se volvió nacional con fuertes cruces entre el presidente, el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo. El libertario denunció intentos de difamación y aseguró que su hermana Karina fue blanco directo de los ataques de la oposición.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Roberto Bacman, politólogo y director de la consultora CEOP, analizó el escenario y consideró que el discurso presidencial pierde eficacia frente al electorado bonaerense. “Lo que ayer se vio en Moreno fue un acto desangelado, con menos convocatoria de la esperada. En la provincia lo que pesa es la militancia territorial, el trabajo de los intendentes, y en ese aspecto La Libertad Avanza está en desventaja”, explicó.

Bacman advirtió que los votantes más jóvenes y precarizados, que habían depositado expectativas en el proyecto libertario, hoy se sienten decepcionados y se ubican en la “periferia electoral”. Según el analista, este sector clave, en parte proveniente del PRO, se encuentra indeciso e incluso desmotivado para ir a votar. “La degradación del adversario y frases como ‘no toquen a mi hermana’ generan un efecto expulsivo. Ese tufillo de nepotismo cae muy mal en un electorado que no es peronista, pero tampoco se siente representado por el oficialismo actual”, señaló.

De cara al domingo, Bacman destacó que los comicios bonaerenses siguen abiertos, con encuestas que muestran paridad e incluso un leve repunte del peronismo tras el escándalo de los audios que golpeó al Gobierno. “La clave estará en la participación: hay un porcentaje importante de votantes que todavía no decidió, y en la última semana es cuando suelen definirse. Esa incertidumbre es la que puede terminar inclinando la balanza”, concluyó.