Diego Guelar propone unidad nacional y consensos en el Senado

En las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, los porteños volverán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso. La renovación de bancas en el Senado y en Diputados marcará un nuevo capítulo político, en un contexto donde la polarización y la crisis económica atraviesan la agenda pública. En este escenario, Diego Guelar, exembajador argentino en los Estados Unidos durante la gestión de Eduardo Duhalde y en China bajo la presidencia de Mauricio Macri, se presenta como candidato a senador nacional por la UCeDé en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Diego Guelar remarcó que su principal propuesta es trabajar por la unidad nacional. “Si no rompemos la grieta y no entendemos la construcción de consensos, no hay salida”, advirtió. Además, destacó la función específica del Senado en el monitoreo de la política exterior, la justicia y la defensa, comprometiéndose a garantizar transparencia en esos ámbitos. Como gesto personal, aseguró que limitará su salario al equivalente al del director del SAME, Alberto Crescenti, y que donará el excedente al Hospital Garrahan, al tiempo que se comprometió a reducir drásticamente la cantidad de asesores.

El exembajador cuestionó la política exterior actual y planteó que la prioridad debe ser la integración regional. Según explicó, una alianza sólida con el Mercosur ampliado con Chile podría convertir a la región en la sexta economía mundial. Sobre la gestión económica de Javier Milei, reconoció que el ajuste inicial permitió contener la inflación, pero alertó que “esa etapa ya está agotada” y que es necesario avanzar hacia un plan productivo de consenso con sectores clave como la minería, la energía y la agroindustria.

Finalmente, Guelar rechazó la idea de un proyecto político “unicolor” y apuntó contra la estrategia del PRO de alinearse con La Libertad Avanza bajo la simbología del “violeta”. A su juicio, la Argentina debe asumir la normalidad democrática de gobiernos de coalición, como ocurre en países vecinos. También reclamó que se investiguen los recientes casos de presunta corrupción en la administración nacional, subrayando que la transparencia y el control parlamentario son esenciales para consolidar una nueva etapa política tras los comicios.