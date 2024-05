Docentes universitarios niegan acuerdo con el gobierno

En el día de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional había llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para concretar un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Sin embargo, desde el propio CIN solo hubo silencio y ningún comunicado que confirme dicha resolución.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), desmintió al gobierno y sostuvo que “lo que se anunció fue solo una promesa”. En este sentido, agregó: “hay que ser cuidadosos con lo que dice el gobierno, a los rectores solo se les informó, no hubo convocatoria a ninguna reunión”. Asimismo, describió la situación salarial que atraviesan los docentes universitarios del país: “más del 50% del personal docente y no docente cobra por debajo de la línea de pobreza, algo que no pasaba desde hacía 20 años”.

En cuanto al acuerdo paralelo que concretó la UBA con el Ejecutivo y la decisión de suspender la emergencia presupuestaria, De Feo apuntó directamente contra las autoridades de dicha Casa de Altos Estudios: “hubo una decisión de abandonar al resto de las universidades; la UBA representa el 20% del sistema universitario argentino, pero el otro 80% no arregló nada; debieron haber decidido en conjunto con todo el Consejo Interuniversitario”, expresó. Además, denunció un posible acuerdo con las autoridades radicales de la universidad a cambio de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso.

La CONADU anunció una continuación de su plan de lucha, por lo que en el día de hoy llevará a cabo una jornada de visibilización de sus demandas, mientras que mañana efectuará un Paro Nacional de personal docente y no docente.