Obras y renovación urbana en los barrios de la Comuna 10

La Comuna 10 continúa con una serie de obras y proyectos de puesta en valor en distintos barrios porteños, con foco en la recuperación de espacios verdes, la seguridad y la conectividad. Entre las iniciativas más importantes se destaca el Paso Bajo Nivel de Irigoyen, una obra esperada por los vecinos de Villa Luro y Vélez Sarsfield que busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en una zona atravesada por las barreras del ferrocarril Sarmiento. Además, avanzan remodelaciones en plazas y sectores recreativos de la comuna.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Manuel Oro, presidente de la Comuna 10, aseguró que el Paso Bajo Nivel de Irigoyen “estará para fines de junio o julio” y remarcó que será clave para reducir tiempos de espera, mejorar la seguridad y unir sectores históricamente divididos por las vías. El funcionario destacó también la renovación integral del entorno, con nueva iluminación, espacios verdes y áreas deportivas. “Va a ser fundamental para los vecinos, no solo por el tránsito sino también por la seguridad de los peatones”, afirmó.

Oro también detalló otras obras previstas para este año, como la puesta en valor de la Plaza Villa Real y mejoras en la Plaza Monte Castro, donde se incorporarán nuevos juegos y sectores recreativos. Además, recordó la remodelación del anfiteatro de Plaza Udine, que fue reacondicionado para actividades culturales y comunitarias. Según explicó, el objetivo es planificar espacios públicos “seguros, iluminados y de calidad”, promoviendo además el crecimiento comercial y gastronómico de distintos sectores de la comuna.