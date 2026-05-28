Virginia Gamba busca liderar la ONU en un contexto de crisis global

La argentina Virginia Gamba confirmó su candidatura para convertirse en Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, en una elección que se definirá entre septiembre y octubre. La ex representante especial de la ONU para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados competirá, entre otros, con el también argentino Rafael Grossi, en un escenario marcado por las críticas hacia el funcionamiento del organismo internacional y las tensiones geopolíticas actuales.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Virginia Gamba sostuvo que la ONU atraviesa “el peor momento” para quien quiera conducirla, debido a la percepción de ineficiencia y falta de resultados. Sin embargo, defendió la necesidad del organismo como espacio para resolver conflictos de manera pacífica. Además, explicó que decidió postularse porque considera que tiene “la experiencia y la información” necesarias para liderar en un contexto de crisis global, tras más de 15 años dentro de la estructura de Naciones Unidas y trabajos vinculados al desarme, Siria y la liberación de niños en conflictos armados.

La candidata también se refirió a la presencia de Rafael Grossi en la carrera y aclaró que no existe una disputa personal ni una estrategia coordinada del Gobierno argentino detrás de las postulaciones. Según explicó, los candidatos son quienes buscan el respaldo de distintos países para ser nominados. En ese sentido, remarcó su independencia política y afirmó que nunca buscó apoyo formal de la administración argentina para impulsar su candidatura.

Por otra parte, Gamba analizó el escenario internacional actual y advirtió sobre la falta de confianza entre los Estados y las sociedades. Señaló que el mundo atraviesa el final de un orden global conocido y el inicio de una nueva etapa marcada por conflictos limitados, tensiones regionales y el impacto de la inteligencia artificial en las guerras narrativas y las fake news. Aunque reconoció los riesgos del desarrollo tecnológico, aseguró que la IA también puede convertirse en una herramienta clave para enfrentar desafíos globales como el cambio climático.