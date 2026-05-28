Política

Toma en el Pellegrini en reclamo por el financiamiento universitario

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad28 mayo, 2026
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La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo tras la marcha federal universitaria del pasado 12 de mayo. En esta ocasión, dos colegios preuniversitarios de la UBA como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini mantienen una toma a cargo de estudiantes, en medio de denuncias por recortes presupuestarios, renuncias docentes y problemas edilicios.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Clara Barbosa, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, explicó que la toma comenzó el martes por la noche y que continuará, al menos, durante esta semana. “Estamos buscando la manera de continuar con la lucha y de mantener las medidas de fuerza”, señaló. Además, indicó que diariamente realizan asambleas para definir cómo seguirá el reclamo y organizan actividades dentro de la escuela, como clases públicas, apoyo escolar y torneos nocturnos.

La dirigente estudiantil también detalló cómo se organizan internamente durante la ocupación del edificio. Según contó, los alumnos duermen en el colegio con acompañamiento de las familias, que realizan rondas de seguridad durante la noche, y con presencia de autoridades y docentes. “Está siendo una movida muy acompañada por toda la comunidad educativa”, afirmó.

Barbosa sostuvo que la toma fue definida luego de varios meses de protestas y advirtió sobre el deterioro de la situación educativa. “Desde que asumió el gobierno de Milei van 100 docentes que dejan de dar clases”, aseguró. También mencionó problemas de infraestructura y la paralización de un proyecto de ampliación del colegio por falta de fondos. “Estamos esperando que actualicen el presupuesto y que cumplan con la ley de financiamiento hace ya más de 200 días”, concluyó.

 

Escuchá la entrevista con Clara Barbosa en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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