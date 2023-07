El peronismo ganó la intendencia de Córdoba

Daniel Passerini, de Hacemos Unidos por Córdoba, venció en las elecciones y se consagró como el nuevo intendente de la capital cordobesa con el 47,71% de los votos. Rodrigo De Loredo, candidato de Juntos por el Cambio, logró el 40%, en unos comicios donde lo más destacado fue la falta de participación. En este sentido, Mauricio Díaz, periodista de GEN FM de Córdoba, expresó que “fue la más baja desde las primeras elecciones de 1983”, y denunció que la Junta Electoral de Córdoba había publicado una solicitada en los medios, anunciando que no habría multas para los que no vayan a votar.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista analizó la victoria de Passerini sobre Loredo y atribuyó el triunfo del candidato peronista a su “territorialidad”: “es un dirigente que hace mucho tiempo que está en los barrios, como médico trabajó en muchos dispensarios de la ciudad de Córdoba, y cuando se volvió dirigente provincial siguió trabajando en la ciudad, entonces es muy conocido en los barrios”, afirmó. Respecto de De Loredo, Díaz objetó la “nacionalización” de su candidatura, ya que incluso, en los días previos a la elección, el referente de Juntos por el Cambio “estuvo más en los medios de Buenos Aires que de Córdoba”, con lo cual “no concordaba con lo que se discutía en la provincia”.

Asimismo, el periodista agregó: “nacionalizar una elección provincial puede tener algunos puntos a favor, más que nada por el tema del campo, pero con la ciudad de Córdoba no tenía sentido; el kirchnerismo acá no está y no tienen influencia en la política cotidiana”. Por otra parte, respecto de las elecciones nacionales, Díaz sostuvo que “se entiende que Schiaretti va a sacar una gran cantidad de votos” para las presidenciales, pero que si no alcanza el piso de las PASO, “Córdoba va a seguir eligiendo a Juntos por el Cambio”.