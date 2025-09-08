Axel Kicillof, el ganador de las elecciones en provincia de Buenos Aires

El peronismo logró una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso en seis de las ocho secciones electorales, incluidas la primera y la tercera, que concentran casi el 60% del padrón. Con más del 47% de los votos, el gobernador Axel Kicillof no solo consolidó su liderazgo en el distrito más grande del país, sino que también se posicionó como una de las principales figuras de la oposición y potencial candidato presidencial para 2027. En contraste, el oficialismo libertario sufrió una derrota categórica que volvió a exponer sus tensiones internas y los cuestionamientos al diseño electoral impulsado por Karina Milei.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Emmanuel Boente Brusa destacó que la elección significó “la cristalización del liderazgo de Kicillof”. Según explicó, el gobernador logró imponerse tanto frente al gobierno nacional como dentro de su propio espacio, tras haber insistido en el desdoblamiento electoral. Por otro lado, el analista resaltó la derrota de los candidatos de LLA, como, por ejemplo, del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien, a pesar de haber vencido en su distrito, no logró imponerse en la primera sección frente a Gabriel Katopodis.

Por su parte, la periodista Belén Tenaglia, de FM En Tránsito, remarcó que la magnitud del triunfo sorprendió incluso a los propios dirigentes del peronismo, que esperaban una diferencia más ajustada. En su lectura, el resultado también deja al descubierto las debilidades de La Libertad Avanza: un proyecto económico desgastado, una interna que se volvió pública y la falta de estructura territorial en el conurbano. “El discurso de Milei fue confuso, por momentos moderado, pero sin ofrecer respuestas claras a una sociedad golpeada por la inflación y la caída del poder adquisitivo”, analizó.

Tanto Boente Brusa como Tenaglia coincidieron en que Kicillof sale fortalecido de la elección, con mayor capacidad de presión dentro del peronismo y con un horizonte de construcción política más allá del núcleo duro. El desafío, sin embargo, será no sobreactuar la victoria y sostener la unidad interna en un espacio donde conviven tensiones con Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa. De cara a octubre, el gobernador deberá ratificar en las urnas el respaldo que lo convierte en el principal referente opositor y, al mismo tiempo, evitar caer en la “maldición de Alsina”: hasta ahora, ningún gobernador bonaerense logró llegar a la presidencia.

RESULTADOS PROVISORIOS

Fuerza Patria: 47,28% (3.820.119 votos)

La Libertad Avanza: 33,71% (2.723.710 votos)

Somos Buenos Aires: 5,26% (424.671 votos)

Frente de Izquierda: 4,37% (325.287 votos)

Potencia: 1,37% (111.009 votos)

Unión y Libertad: 1,37% (110.779 votos)

Nuevos Aires: 1,31% (106.685 votos)