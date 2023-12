Javier Milei asumió como presidente de la Nación

El líder libertario juró ante la Asamblea Legislativa y, luego del traspaso de los atributos de mando de parte de Alberto Fernández, se dirigió a las escalinatas del Congreso de la Nación para pronunciar un insólito discurso frente al público de la Plaza de los dos Congresos. Tobías Belgrano, integrante de Jóvenes Politólogos, y Francisco Oyuela, miembro de la Fundación Politeia, estuvieron presentes en FRECUENCIA ZERO para analizar la asunción y todo lo que se viene con el nuevo gobierno.

Respecto a la decisión de no hablar ante los diputados y senadores, Belgrano sostuvo que “Milei es un representante del populismo de ultraderecha” y que, por tanto, aquella decisión “fue como decir yo soy el representante del pueblo, no los legisladores, y por eso voy a salir a hablarle directamente a ellos”. Por su parte, Oyuela se refirió a la jura de los ministros, la cual se realizó a puertas cerradas sin transmisión oficial: “el hecho de no hacerlo público fue una medida contra la prensa y la casta, así como también el discurso en las escalinatas que tuvo una carga simbólica importante”, opinó.

Ambos politólogos se refirieron también a lo que se podría esperar de la gestión de Javier Milei por los próximos cuatro años. Tobías Belgrano explicó que “la última experiencia de un outsider como presidente en la región fue Pedro Castillo en Perú, que cayó por cambios en el gabinete y porque el electorado se frustró rápido”: “ese es el espejo del que se tienen que ocupar, tienen que estar atentos a no repetir esa dinámica”, agregó. En cambio, Francisco Oyuela resaltó que “va a haber una luna de miel en cierto sentido”, pero que “el timing acá es terrible”, y que, a pesar de que el público vitoreó su discurso de ajuste, no cree que “la gente que está decidiendo en el día a día le dé una luna de miel larga”.

