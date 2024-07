Los salarios siguen sin recuperarse frente a la inflación

A pesar de que el gobierno celebró que el promedio de salarios de mayo superó el Índice de Precios al Consumidor del mismo mes, lo cierto es que los trabajadores todavía no lograr compensar lo perdido durante el primer tramo del gobierno de Javier Milei. “En mayo, los salarios crecieron un 8,3% frente a un 4,2% de inflación, pero desde diciembre hasta ahora se registra una pérdida importante”, explicó la economista Jennifer Stefan, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la especialista detalló que “los trabajadores registrados perdieron cerca de 6 puntos, mientras que los empleados públicos 18 y los no registrados cerca de 20 puntos”. De esta forma, sostuvo que “la caída interanual todavía es muy dura”: “si seguimos con esta lógica de que los salarios van a acompañar la inflación y el gobierno proyecta desde un 2% para abajo, los salarios se van a seguir despreciando y no va a haber una recuperación por lo menos por este año o en el corto plazo”, alertó.

Jennifer Stefan, Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Jennifer Stefan también se refirió a la última actualización del salario mínimo, vital y móvil a partir del Consejo del Salario: “los gremios pedían cerca de $500.000 para recomponer toda la pérdida del poder adquisitivo, mientras que las cámaras empresarias propusieron $241.000; finalmente, el gobierno decidió cerrarlo más cerca de los empresarios y otorgó un salario de $254.000 hasta octubre”. La anterior actualización había sido de $234.000, con lo cual el gobierno solo aumentó $20.000.