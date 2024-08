Fabiola y la violencia de género en la Argentina

La ex primera dama denunció penalmente al ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, por violencia de género. A partir de allí, la justicia determinó la prohibición de la salida del país del ex mandatario, como así también una perimetral respecto de la denunciante. Este caso, quizás el más resonante de los últimos tiempos, invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres en la Argentina, tanto durante el gobierno de Javier Milei como en las anteriores administraciones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mercedes de Mendieta, dirigenta de la agrupación feminista ISADORA y experta en cuestiones de género, sostuvo que “el hecho de que Fabiola haya podido denunciar nos habla de la fuerza que tiene el movimiento feminista en la Argentina desde 2015, el cual produjo importantes cambios en la sociedad”. De todas formas, apuntó contra el “doble discurso” del gobierno de Alberto Fernández y se refirió a las políticas del ex Ministerio de la Mujer: “eran insuficientes, así como también el presupuesto; también venimos luchando para que el movimiento feminista sea independiente de cualquier gobierno y no deje de denunciar y exigir lo que corresponde”, agregó.

Sin embargo, apuntó también contra la actual gestión libertaria: “hay una hipocresía del gobierno que viene atacando al colectivo feminista y ahora parece que habla de violencia de género, pero para justificar que no tienen que existir dichas políticas de género”. Por último, reclamó “mayor presupuesto para combatir esta problemática”, además de que “se reincorporen las compañeras que eran parte de la subsecretaría de género y de la línea 144”.