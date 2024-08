Alerta por la viruela del mono y el dengue

La Organización Mundial de la Salud decretó una “emergencia de salud pública de importancia internacional” respecto del virus Mpox o viruela símica, más conocida como viruela del mono. Asimismo, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre una posible “epidemia de dengue grave” para el próximo verano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el médico infectólogo, Daniel Pryluka, analizó ambas declaraciones. En cuanto a la viruela símica, expresó que “no hay que entrar en pánico” y que “hay una situación de alarma porque esto puede expandirse potencialmente por el mundo”, aunque “de cualquier forma, las características del virus hacen que no se vaya a dar una situación de aislamiento mundial como ocurrió con el Covid-19”.

Daniel Pryluka, médico infectólogo.

Asimismo, explicó que “lo que más alarma a la OMS es que siempre existieron dos subtipos de virus, uno que fue el que se expandió en los últimos años y otro, que tiene una variante propia, y que circula por la República del Congo”. “Esta variante parece ser un poco más agresiva, más contagiosa y no se contagia solo mediante relaciones sexuales, de hecho buena parte de los casos en el Congo fueron en niños”, agregó. De todas formas, resaltó que en la Argentina solo se registran 8 casos hasta el momento.

Respecto a la situación del dengue, el infectólogo aseguró que “faltan datos para asegurar con certeza de que se va a repetir este año lo que ocurrió el año pasado”, pero sí sostuvo que “se mantuvieron casos en diferentes regiones del norte durante el invierno, algo que no pasaba anteriormente”. La vacuna todavía no se encuentra en el calendario oficial y cada uno podrá adquirirla de forma privada, aunque detalló que “para los mayores de 60 años no hay estudios todavía que garanticen su efectividad”.