Coldplay es la banda de rock más taquillera

La banda británica integrada por Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion, logró consolidarse como el conjunto de rock más taquillero de la historia en términos de recaudación, superando a la gira “Farewell Yellow Brick Road Tour” de Elton John. De esta forma, el “Music of the Spheres World Tour” logró recaudar USD 944.7 millones y vender más de 8.8 millones de entradas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Florencia Barbalace, periodista especializada en rock, analizó la gira de Coldplay y resaltó que “todavía no terminó”: “le quedan 21 conciertos más, así que muchos especialistas aseguran que podría llegar a superar a Taylor Swift”, expresó. De esta forma, se especula con que podrían llegar a vender 10 millones de entradas en total.

Florencia Barbalace, periodista especializada en rock.

Sin embargo, la especialista se refirió a la polémica que señala a Coldplay como una “banda de rock”, afirmación que despertó polémica entre seguidores del género: “la banda tuvo sus inicios de rock, pero en una versión británica y alternativa muy relacionado, por ejemplo, a los inicios de Oasis o U2, pero después de su disco Viva la Vida, se volcaron de lleno al pop; de hecho, sacaron canciones con artistas pop tales como Rihanna o Beyoncé y ahora se espera que estrenen una canción con Tini”.