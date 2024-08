«La Ciudad debería fortalecer su perfil como polo tecnológico»

En el contexto de entrevistas en la Legislatura Porteña, dialogamos con Lucía Montenegro, representante de La Libertad Avanza.

¿En qué barrio de la ciudad vive?

Vivo en el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles fueron sus inicios en la actividad política que la llevaron a la Legislatura?

Mi inicio fue con mi vocación de servicio, ya sea por mi actividad territorial como profesora de artes marciales en las villas, ya sea por ser Presidente del partido Unite Por la Libertad y la Dignidad, ya sea por como ciudadana en general, siempre trate por todos los medios ser útil a los demás. Esa pasión y vocación y otras circunstancias es lo que me trajeron a este lugar, entendiendo siempre que el cargo es una CARGA, que trato de llevar con dignidad

Si alguien visitara por primera vez la Ciudad, ¿cuáles serían los primeros cinco lugares que no podría dejar de conocer?

El Tango en Café Los Angelitos, Las Rosas de Puerto Madero, El Palacio Paz (Círculo Militar Argentino), el Gourmet Porteño y el Rosedal. Si al invitado le agrada la buena música, podría proponerle también visitar algún bar metalero de la ciudad.

De acuerdo a su profesión o interés, ¿qué temáticas aborda como legisladora?

La comisión de niñez, con proyectos para garantizar la igualdad ante la ley, también para que los niños sean escuchados a la brevedad en situaciones de violencia, a su vez he pedido información sobre los centros de infancia, etc. Por otro lado también formo parte de la comisión de DDHH, donde no solamente he presentado de manera reiterativa proyectos recordando y honrando a las víctimas del terrorismo, sino que también homenajeando a nuestros veteranos de guerra, en los salones más imponentes de la Legislatura Porteña. Destaco mi posición antifeminista fanática con un profundo desprecio y rechazo a la ideología de género, que ha envenenado las mentes y el corazón de muchos compatriotas. Por último destaco mi interés por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, recorriendo los barrios de emergencia, compartiendo el pan con sus habitantes y ayudando en todo lo que mi tiempo y economía lo permite.

¿Cuáles deberían ser los lineamientos del desarrollo económico porteño?

La Ciudad debería fortalecer su perfil como polo tecnológico, para lo cual es imprescindible profundizar las reformas en infraestructura y conectividad. Si bien reconozco que se ha progresado mucho en los últimos años, la Ciudad aún está muy detrás de las principales capitales del mundo en éstas áreas, por lo que resta largo camino.

¿Qué cambios educativos, pedagógicos o institucionales propone para las nuevas generaciones?

En línea con lo anterior, se requiere una renovación total del sistema educativo. Dentro del tema de educación presente proyectos de ley donde propongo prohibir el leguaje inclusivo y la ESI, ya que lo consideramos como una herramienta de adoctrinamiento ideológico, por otro lado agregar la práctica de artes marciales en las escuelas para bajar el nivel de violencia entre los niños y también la incorporación de la cuestión Malvinas como materia obligatoria en la currícula escolar. .

¿Cómo entiende la autonomía de la Ciudad, con el traspaso de la Justicia y la implementación de los juicios por jurados?

Si bien el traspaso de la Justicia es algo que encuentra rechazo en el sector judicial, lo cierto es que ambos fueros, el nacional y el local pueden coexistir perfectamente, lo cual sería hasta beneficioso, ya que permitiría a la justicia Nacional y Federal abocarse solo a los asuntos de su estricta competencia, generando una justicia más rápida y ágil.

Con respecto a la implementación de juicios por jurados, si bien el proyecto original estuvo bien logrado, en el momento de sancionarse fue objeto de modificaciones que cercenaron su ámbito de competencia y lo tornaron infructuoso, dejando los jurados de forma obligatoria para delitos con pena máxima de 25 años o más, lo cual significa que en la práctica son pocos los delitos a los que aplica.

¿Cómo evalúa y proyecta la descentralización de la Ciudad y de las Comunas?

El principal obstáculo para la descentralización de la Ciudad, es, en pocas palabras, es la pobre movilidad en la misma, provocada sin duda por el escaso nivel de desarrollo de la red de transporte. Solamente tomemos como punto de comparación las redes de subterráneo de ciudades como Berlín o París, verá que el subterráneo de Buenos Aires es mínimo en comparación, solo conecta un área reducida de la Ciudad y ni siquiera llega a las «entradas» de la ciudad (Barracas, Liniers, Puente Saavedra, y otros).

¿Qué análisis tiene sobre la reconversión del centro porteño y la crisis habitacional post-pandemia?

Si bien la pandemia impactó negativamente en el flujo comercial del microcentro porteño, la misma tuvo el efecto positivo de dar el puntapié inicial necesario para el desarrollo del teletrabajo, ayudando a la tan necesaria descentralización de la ciudad. En una síntesis de todo lo expuesto, considero necesario un compromiso por parte del Gobierno Porteño para profundizar en las mejoras de la red de transporte, infraestructura y conectividad, fundamentalmente de internet y telefonía inalámbrica, a fines de terminar el proceso.

¿Qué ciudad imagina en el futuro?

Me imagino una Buenos Aires brillante, espléndida, segura y limpia de toda peste. Una ciudad que fascine a los turistas que vengan a visitarla, como así también una ciudad donde la educación esté orientada a fortalecer los principios y valores del patriotismo, fomentando la verdadera inclusión.