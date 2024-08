Septiembre llega con nuevos aumentos

La economía no da respiro y el noveno mes del año no será la excepción. A pesar de que se prevé la reducción del Impuesto PAIS para productos importados y se estima que la inflación se mantendrá en un 4% aproximadamente, septiembre tendrá un total de 5 aumentos confirmados. “Baja la inflación, pero están subiendo todos los precios regulados”, advirtió el economista José Castillo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico adelantó que se esperan aumentos en el transporte público a raíz del conflicto por la decisión de la Nación de quitar subsidios a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de un incremento en alquileres, gas y electricidad, servicios que el gobierno venía evitando aumentar desde marzo.

José Castillo, economista

Por otro lado, aclaró la situación del Impuesto PAIS y explicó por qué no es seguro que haya un efecto sobre los productos de consumo masivo: “en septiembre el gobierno va a eliminar el aumento del 10% que puso en diciembre cuando asumió; esto beneficia a los productos importados, pero no se sabe si tendrá un impacto en las góndolas; la mayoría de los productos que se consumen en Argentina no son importados, pero sí tienen insumos importados y los empresarios no garantizan que vayan a bajar sus precios, con lo cual la inflación será una incógnita”, expresó.

¿Cuáles serán los aumentos desde septiembre?

Alquileres: quienes tengan que firmar o renovar un contrato de alquiler, tendrán subas cercanas al 113% anual.

Subte: aumentará a $80, mientras que el premetro pasará a $28.

Colegios privados: en la provincia de Buenos Aires las cuotas rondarán entre $36 mil y $47 mil.

Comunicaciones: serán del 4,5% mensual hasta fin de año.

Empleo doméstico: se definió un aumento salarial del 36%.

Se desconoce aún si aumentarán las tarifas del transporte público de pasajeros.

El gobierno autorizó un aumento en las tarifas de luz y gas, pero todavía se desconoce el monto.