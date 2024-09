Argentina cerró una actuación histórica en los Juegos Paralímpicos

La delegación nacional se despidió de París con un total de 13 medallas, un récord desde la edición de Arnhem 1980. De esta forma, se ubicó en el puesto 37° del medallero con dos medallas de oro, 3 de plata y 8 de bronce, superando ampliamente lo conseguido en Tokio tres años atrás. “Fueron uno de los 5 mejores Juegos Paralímpicos de la historia argentina, donde también se lograron dos doradas por primera vez desde Atlanta 1996”, destacó Laura Couto, periodista deportiva de DeporTV.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la especialista analizó la actuación nacional y opinó sobre la actualidad de la gestión deportiva paralímpica: “el Comité Paralímpico Argentino fue intervenido después de Tokio y atravesó una crisis dirigencial muy importante al punto que si eso llegaba a suceder antes de los juegos, los deportistas no iban a poder representar a la Argentina; no creo que en 3 años hayan aparecido los dirigentes y hayan salvado el deporte, es una construcción a largo plazo, pero sí es una realidad que desde 2010, aproximadamente, el ENARD incluyó a los deportistas paralímpicos y ese apoyo y trabajo sostenido dan estos resultados”, detalló.

Laura Couto, periodista deportiva de DeporTV.

Por otro lado, hizo referencia al trabajo de Brian Impellizzeri e Iñaki Basiloff, quienes pudieron subirse a lo más alto del podio, además del histórico desempeño del tenista adaptado, Gustavo Fernández, quien ganó su primera medalla paralímpica. Asimismo, señaló el mejoramiento de marcas personales y regionales por parte de muchos deportistas de la delegación, lo cual ilusiona de cara a Los Ángeles 2028.

¿Cuáles fueron las medallas argentinas en los Juegos Paralímpicos?

ORO

Iñaki Basiloff en 200 combinado SM7 (natación).

Brian Impellizzeri en salto en largo T37 (atletismo).

PLATA

Los Murciélagos en fútbol para ciegos.

Hernán Urra en lanzamiento de bala F35 (atletismo).

Alexis Chávez en los 100 metros T36 (atletismo).

BRONCE

Gustavo Fernández en tenis adaptado.

Juan Zamorano en taekwondo K44 categoría +70 kg.

Paula Gómez en judo J1 -57 kg.

Stefanía Ferrado y Rodrigo Romero en parejas mixtas BC3 (boccia).

Iñaki Basiloff en 400 libros S7 (natación).

Antonella Ruíz Díaz en lanzamiento de bala F41 (atletismo).

Fernando Vázquez en salto en largo T12 (atletismo).

Alexis Chávez en 400 T36 (atletismo).