Hoy es la ceremonia de los Premios Emmys

En unas horas comienza la ceremonia de los premios Emmy a lo mejor de las series. Shogun, The Bear y Only Murders in the Building entre las más nominadas.

En estos momentos esta comenzando la ceremonia número 76 de los premios Emmys. Los premios este año tienen nuevos exponentes como Shogun, la preferida con 25 nominaciones. Le siguen la segunda temporada de The Bear con 23 nominaciones y la tercera temporada de Only Murders in the Building con 21 nominaciones. Estas últimas dos con grandes capítulos multipremiados.

También se destacan Fallout, la vuelta de True Detective, el cierre de The Crown, Hacks, The Morning Show y Mr & Mrs. Smith.

Shōgun temporada 1

Shōgun sigue el choque de dos hombres ambiciosos de diferentes mundos y una misteriosa samurái femenina: John Blackthorne, un intrépido marinero inglés que naufraga en Japón, una tierra cuya cultura desconocida finalmente lo redefine; Lord Toranaga, un astuto y poderoso daimyo en conflicto con sus peligrosos rivales políticos; y Lady Mariko, una mujer con habilidades invaluables pero lazos familiares deshonrosos, que debe demostrar su valor y lealtad»

The Bear temporada 2

La segunda temporada muestra el conteo regresivo de las doce semanas que toma levantar el nuevo restaurante re-bautizado como ‘The Bear‘. Aunque inicialmente se pensaba hacer refacciones mínimas, en el camino es notorio que hay varios problemas estructurales que, a manera de obstáculos, complicarán el día a día de Carmy, Sydney y Natalie,

Only Murders in the Building temporada 3

La serie es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, que interpretan a tres desconocidos, quienes comparten una obsesión con el género True Crime y de repente se encuentran envueltos en uno de ellos.