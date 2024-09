Escándalo con la vuelta de Los Piojos

A un día del comienzo de la venta de entradas, el ex bajista y fundador de la banda, Miguel Ángel “Micky” Rodríguez publicó un fuerte descargo en sus redes en contra de sus compañeros: “soy uno de los fundadores y no participé en ninguna decisión, ninguna; creí y creo que tengo derecho (…) me sentí hostigado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco”, escribió el músico, provocando críticas contra el resto de los integrantes.

Desde las redes oficiales de Los Piojos respondieron: “Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo desde el primer momento; aseguró que estaba adentro; lo seguiremos esperando”. De esta forma, confirmaron que volverán a compartir escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango, además de Juan Abalos, quien se probó en 2008 y no pudo integrar la banda por problemas de agenda.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista especializada en rock, Florencia Barbalace, hizo un repaso del escándalo y opinó sobre las consecuencias en la venta de entradas: “cuando Micky publicó eso, muchos fanáticos empezaron a decir en redes que no iban a ir al recital, pero tras el comunicado de Los Piojos se pudo frenar esta crisis”. Asimismo, resaltó que el propio compañero de Micky en la banda Ritual 87, Daniel Biura, “dijo que tampoco entiende su postura”.

Los Piojos tocarán el próximo 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Las entradas están a la venta a partir de hoy con un rango de precios que van desde los $50 mil hasta los $90 mil: campo con acceso a cabecera (cerca del escenario, a $50.000), platea sin numerar a $75.000 y platea preferencial a $90.000. La preventa exclusiva será en 6 cuotas sin interés hasta agotar stock.