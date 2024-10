El peso del Norte Grande en la interna del PJ

Finalmente, no se pudo concretar la unidad. Las elecciones para presidente del Partido Justicialista no se resolverán con boleta única, sino que los afiliados deberán elegir entre dos listas: una encabezada por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otra, por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En medio de tensiones partidarias, Axel Kicillof no se definió por uno de los candidatos, a pesar de que desde el riñón de la ex mandataria lo tildaron de “traidor”. ¿Cuál será el rol del Norte Grande en esta discusión?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político, Roberto Bacman, aportó este nuevo enfoque a la discusión: “es fundamental que el peronismo integre al Norte Grande para la unidad porque por primera vez definió las elecciones presidenciales del año pasado y tiene que ser un lugar estratégico para el PJ; Massa no perdió en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, sino que perdió por el Norte Grande que apoyó a Milei”, explicó.

Por otro lado, el politólogo se refirió a la posibilidad de que haya fugas dentro del gabinete del gobernador Axel Kicillof, luego de que no apoyara a su “madre política”. Al respecto, opinó que “el gran problema que tiene Kicillof no es Cristina, sino que se llama Máximo Kirchner y La Cámpora”. En definitiva, expresó que la pelea se da “por la lapicera” y que es la primera vez que el liderazgo de Cristina Kirchner “está puesto en tela de juicio”.