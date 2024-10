«Colapinto sorprendió hasta la propia gente de Williams»

Dialogamos en exclusiva con Juan Manuel «Cochito» López sobre la F1, su carrera como piloto, sus expectativas sobre Franco Colapinto y la proyección para el 2025.

¿Cómo viste estas carreras de Colapinto y, más allá de los elogios que está recibiendo por parte de todo el mundo de la Fórmula 1, me interesaría saber, vos como corredor también, qué cosas por ahí tendría que corregir para seguir por este camino?

Bueno, la verdad es que los elogios, obviamente, son más que merecidos, vienen de todos lados, no solamente de los fanáticos argentinos, de nosotros, sino también se han ganado elogios de toda la gente del automovilismo, de todo el mundo, me parece, prensa internacional, de equipos, pilotos, directores de equipos. La realidad es que, nada, pienso que Franco hizo un trabajo que fue brillante estas tres carreras.

De hecho, se ve con todos los pilotos que se suben, se vio con Bearman, se vio con Antonelli, con todos los jóvenes que se suben a un Fórmula 1 por primera vez sin prácticamente haber girado nunca y que tienen muchas horas en el simulador, se suben y hacen las cosas bien de entrada.

Una cosa es andar rápido una vuelta y otra cosa después es tener la contundencia, parece que tuvo Franco en 3 carreras diferentes, en 3 circuitos totalmente distintos, con distintas dificultades, donde cualquier error, sobre todo en los últimos dos, se paga muy caro, se rompe todo el auto, no podés girar, te colapsás todos los fines de semana y eso me parece que puede demostrar por algo, sorprender a la gente, haber ido a circuitos que encima ni siquiera conocía, que no había girado, más allá de esta vuelta, más allá de la preparación de los simuladores y todo, en un circuito que en la realidad no había girado nunca y que está todo entre paredes, y con un auto que también, lógicamente, no es un auto donde tenga muchos kilómetros, y tiene tanta confianza, y con la facilidad que lo hizo, lo suelto que manejó, lo bien que manejó la presión, y lo rápido que anduvo, incluso hasta mejor que su compañero de equipo, parcialmente en algunas tandas, y muy cerca en las clasificaciones y en las carreras, eso creo que es brillante, sorprende muchísimo, y que por eso lo ponen la boca de todo el mundo, no es algo que viene de acá de Argentina, del fanatismo del local, realmente es así, pero bueno, la Fórmula 1 la realidad es que es muy exigente, muy competitiva, y que la realidad es que todo lo bien que haces, también se puede ir al tacho un día para el otro, cuando haces dos cosas mal, es muy cruel ese aspecto, entonces la realidad es que Franco tiene acá a fin de año, seis pruebas más, cada carrera es una prueba que tiene que rendir, y tiene que seguir con este gran nivel, por lo menos sin cometer grandes errores.

¿Esto lo vio venir Williams, el rendimiento de Colapinto, o fue una sorpresa también para el equipo?

Yo creo que fue una sorpresa para todos, por eso te decía, incluso me parece que para el propio Franco, y para toda la gente que estaba con él, todos sabíamos, los que lo vimos andar, de que tenía claramente talento, de que iba a poder andar bien, pero después, cuán bien, cuán rápido, adaptarse de la manera que lo hizo, y sin cometer errores, y todo eso, la verdad que es difícil de hacerlo, en tres carreras, como te decía, tan diferentes, entonces, ya no sonó que anduvo una carrera bien de casualidad, lo ratificó tres veces ya, entonces, esto me parece que es lo que sorprende un poco, incluso a la gente de Williams, al propio director de equipo, que no para de decirlo también, de cómo lo ve a Franco, no solamente en la parte conductiva, sino también mentalmente, con la seguridad, con la confianza que lo ve, y lo suelta, que lo abre de un auto, como si fuera un piloto que ya está corriendo en la Fórmula 1 hace varias temporadas.

¿Cómo le cae al mundo de este deporte la forma de ser de Colapinto? Porque más allá de lo que maneja, a la hora de declarar, a la hora de relacionarse con la prensa, se lo ve muy desenvuelto, incluso hasta hace bromas, ¿cómo cae esto en el ambiente?

Y la verdad que bien, o sea, por ahora bien, por lo menos, o sea, mientras él tenga buen rendimiento, y sea simpático, y sea así, espontáneo con la gente, con la prensa, siempre, lógicamente, dentro de un marco de educación, y sin decir nada fuera de lugar, yo creo que incluso le suma, ¿no? Porque eso hace que más gente hable de él, que se viralicen las cosas que dice, que no solamente la prensa local hable de él, sino también la prensa internacional. De hecho, estuvo esta semana en un programa en España muy, muy famoso, muy importante. Que llega a estar ahí, digo, es algo que, no es solamente por manejar la Fórmula 1, sino también por esa personalidad que vos decías.

Entonces, por ahora, está muy bueno. Pero bueno, es un chico que tiene 21 años y que también hay que tratar de guiarlo, ¿no? Porque, o sea, está bueno siempre y cuando, digo, no por ahí se pase para el otro lado. Que no se confunda y se pase para el otro lado porque no deja de ser también un piloto profesional que representa con la Fábula una marca importante.

¿Qué le conviene a Franco? ¿Hacer una experiencia, digamos, esta experiencia, luego quizás Fórmula 2 y proyectar para 2026 o aprovechar la chance de mantenerse en Fórmula 1 para el año que viene? Si es que existe , es muy difícil.

La Fórmula 2 yo creo que ya está. A La Fórmula 2 ya no se puede volver. Después de haber hecho nueve carreras en la Fórmula 1, volver a la Fórmula 2 no tiene mucho sentido.

No lo va a hacer, seguramente. y mirando desde abajo cómo hacen otros pilotos que se los ve ahí constanteLo que tiene, la posibilidad que tiene es quedar como piloto de reserva de Williams, hacer muchos kilómetros de prueba en el Williams, estar yendo a todas las carreras ahí trabajando con el equipomente en las boxes de Mercedes o de otros equipos y ponerse en alguna carrera de Endurance o alguna carrera que lo puedan invitar particularmente de alguna cosa que no le lleve mucho trabajo y que no le quite tiempo de Fórmula 1 principalmente. Y si existe la posibilidad de seguir ese auto, desde mi punto de vista, no la desaprovecharía nunca.

Por más que sea el último auto, no importa porque uno nunca sabe después cuando se va a volver a abrir otra puerta si es que se va a volver a abrir o no. Entonces siempre es importante estar corriendo, estar dentro de los pilotos que están ahí y por más que es un auto no tan competitivo, al piloto lo que le sirve es medirse con su propio compañero. Tiene que medir con un piloto como Hülkenberg que es un piloto muy experimentado, muy rápido y talentoso.

Juan, vos corriste con el equipo Ferrari en el GT2, ¿Cómo ves a Ferrari ahora en la Fórmula 1? ¿cómo ves al equipo?

Lo veo bien, tuvo un buen comienzo, tuvo un bajón importante después de que ganó en Monaco, donde desapareció varias carreras, lamentablemente, porque era un equipo y incluso Leclerc creo que era un piloto que tenía chance de estar ahí peleando y ahora lo veo firme de vuelta, como que de vuelta recuperó rendimiento ya hace varias carreras, ganó en Monza, estuvo siendo protagonista en las últimas carreras también, tenía candidato para ganar en Bakú y no cedió, pero puede haber ganado tranquilamente y estuvo también firme en las últimas carreras, así que yo creo que están muy bien, las formas Fórmula 1 está muy bien, está como todo muy apretado, muy competitivo y hoy por hoy, si bien por ahí McLaren está un pasito adelante, están los cuatro equipos fuertes ahí con chance.

Juan, una parte de ser corredor que quizás no se ve mucho por ahí la gente que no lo sabe es el entrenamiento, ¿cuánto entrenamiento conlleva para ser piloto profesional?

Sí, sobre todo en Fórmula 1 muchísimo, de hecho era una de las cosas que también Franco tenía que enfrentar y que le costó, le costó la carrera de Singapur mucho y era un desafío muy grande, ahora por suerte tiene tres semanas, obtuvo estas semanas pasadas y ahora la que le queda, para prepararse mejor en todo sentido para la carrera de Estados Unidos, de Texas, donde tiene por ahí un tiempo para prepararse mejor físicamente, para preparar también mejor la carrera, más tiempo de simulador, más tiempo de analizar con el equipo datos, pensar, bueno, la verdad que yo creo que va a venir muy bien este parate ayer para justamente prepararse mejor para lo que viene, pero la parte física es muy exigente, muy exigente el tema del cuello, muy exigente el tema de los brazos, los hombros, el tema del calor, la deshidratación, las carreras que son durísimas, le tocó una la madura, la pudo superar bien fuera de Singapur, todavía le queda Qatar también que va a ser una de las carreras también difíciles sin duda que tiene este calendario.

Y vos como piloto profesional, ¿qué categoría te gustó más? ¿Cuál fue la más difícil o la que más te costó adaptarte por ahí al auto?

A mí siempre me gustaban mucho los autos de fórmula, más que cualquier otro, yo tuve la posibilidad de correr mucho de chico, muy chico en Europa en categoría de fórmula, corrí varios años en fórmula 3, campeonato europeo también, campeonato italiano, campeonato inglés con el equipo Prema, un equipo muy poderoso con el equipo Manor también que fue equipo de fórmula 1.

Después de más grande volví a Europa corrieron los autos de GT, eran turismo también, muy lindos, la Ferrari, el Audi, el Porsche, mucho con Ferrari y también autos que los GT2 sobre todo son autos que están muy desarrollados, Ferrari después de la fórmula 1 era lo que más tecnología ponía en el GT2 en ese momento.

Juan te quiero preguntar sobre tu hijo lo veo corriendo en karting ahí con el abuelo también acompañándolo ¿cómo se maneja la ilusión las ganas de un nene que quiere empezar a ser piloto?

La verdad que bueno es muy chiquito todavía tiene ocho años empezó desde muy chiquito también empezó a los cinco a correr a probar a correr ya corrió un par de campeonatos y bueno anda bien lo que pasa es que el automovilismo es difícil es caro se requiere mucho tiempo yo tampoco tengo tanto tiempo por ahí porque también trabajo los fines de semana sobre todo entonces un poco es como que bueno lo acompaño pero haciendo un poco lo que se puede.

¿Consideras que esta es una oportunidad para que el automovilismo argentino recoja el guante de todo esto que generó Colapinto?

Sería lindo la verdad que yo creo que hay mucha gente nueva que está con todo esto que no tiene idea de automovilismo y que de golpe está levantándose a una carrera de Fórmula 1 por esto de Franco no sé hasta qué punto de eso se va a trasladar o no al automovilismo local porque son dos cosas muy distintas.