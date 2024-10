Denuncian fuertes recortes en los fondos para VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, denunciaron el desfinanciamiento del Programa de Respuesta Integral contra dichas Infecciones de Transmisión, en el Presupuesto 2025. Según el monitoreo de las organizaciones, los fondos destinados al área tendrán un recorte mayor al 75% en términos reales. De esta forma, pasará de percibir más de $21 millones en 2023 a $23 millones en 2025, sin tener en cuenta la devaluación del peso y el aumento de la cotización del dólar.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Landriel Oviedo, referente de salud y de DDHH de la ONG Poleas de La Rioja y miembro del mencionado Frente Nacional, explicó que la decisión del gobierno podría implicar “un rebrote del virus”: “si los retrovirales no están al alcance de todos esto puede generar un rebrote; las personas que vivimos con VIH si no accedemos a la medicación, el virus va a avanzar sobre nuestros cuerpos y vamos a empezar a transmitirlo”, explicó. Asimismo, resaltó que “cualquier persona que se dedica a la salud sabe que se debe tener en cuenta el presupuesto en dólares porque los insumos son en esa moneda”.

El especialista también explicó que el programa pasó de tener asignado un 1,8% del presupuesto a un 0,89%. “No solo cubre a las personas que estamos en tratamiento, sino que también hace prevención y eso implica compra de preservativos e insumos para hacer los tests de detección; es producto de un trabajo muy intenso que logramos hace dos años con la Ley N° 27.675 que había perdido estado parlamentario 4 veces; con nosotros hay una resistencia que hay que reconocer y que se agudiza cada vez más”, agregó. Por último, expresó: “no queremos sufrir una condena de muerte”.