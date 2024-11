El adiós a Quincy Jones

“Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones y, aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”. Con estas palabras, la familia de Quincy Jones comunicó el fallecimiento del emblemático compositor y productor estadounidense.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista especializada en rock, Florencia Barbalace, destacó su trabajo y legado: “fue un visionario y la mano derecha de Michael Jackson cuando grabó el álbum de Thriller; ganó 28 Grammys y tuvo 80 nominaciones”, detalló. El productor trabajó con artistas de la talla de, justamente, Michael Jackson, Frank Sinatra y Stevie Wonder. Además, estuvo muy vinculado con la icónica canción de “We are the World”.

La especialista también resaltó que Quincy Jones siguió presente en la industria hasta en sus últimos años de vida: "su trabajo llega hasta esta época con pequeños trabajos con The Weeknd, con quien estuvo hasta hace unos años puliendo cosas", agregó.