El Garrahan para por reclamo salarial

“El Garrahan no se toca” es la consigna de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), que está desarrollando un nuevo paro de 24 hs. en el único hospital público de pediatría del país. Los trabajadores se concentran en Combates de los Pozos al 1881, lugar donde se realizará un festival cultural y social hasta las 22 hs. Se trata de la octava jornada de huelga en lo que va del año, a pesar de que se mantienen guardias mínimas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, explicó que exigen “un salario inicial que se equipare con la canasta familiar, que hoy es de $1 millón y medio, además de una recomposición del 100%”: “parece un número grande, pero es modesto en comparación con la pérdida del poder adquisitivo de los últimos 10 meses”, resaltó. En este sentido, comentó que “una enfermera que recién arranca no cubre con su asignación básica los $800 mil y una enfermera con décadas de antigüedad no llega a los $900 mil en mano”.

El dirigente sindical también hizo foco en la situación actual del hospital y las consecuencias que atraviesa, producto de la desinversión: “están renunciando trabajadores por las malas condiciones laborales y salariales; ayer hubo una reunión entre el Consejo Administrativo del hospital y el Ministerio de Salud y el gobierno dijo explícitamente que pretenden que nadie más ingrese a trabajar, así que no van a poder ser reemplazados”. Además, agregó que se evidencian recortes en insumos y medicación, como, por ejemplo, “en la medicación que se dispensaba a los pacientes que concurren de forma ambulatoria” a la institución.