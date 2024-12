CFK propuso una reforma constitucional

La ex vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, propuso una nueva reforma constitucional. De hecho, sostuvo que en la reforma del ’94 debió introducirse un sistema de enmiendas, como la Constitución de Estados Unidos.

En este sentido, la funcionaria planteó la modificación del período de elecciones cada cuatro años en vez de dos. También apuntó contra el Poder Judicial para que los magistrados sean elegidos por voto popular y evitar la perpetuidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado constitucionalista Christian Cao consideró que no hay grandes modificaciones para realizarle a la Constitución, teniendo en cuenta que lo hecho en el ’94 incorpora nuevos derechos y garantías que no están presentes en otras partes del mundo.