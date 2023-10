Insaurralde denunciado por enriquecimiento ilícito

El ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, enfrenta un total de 8 denuncias penales a raíz del escándalo desatado el fin de semana pasado, por las publicaciones de la modelo Sofía Clerici en su cuenta de Instagram. La modelo y el funcionario pasearon por un yate en Marbella, cuyo alquiler costó más de 8 mil euros ($3 millones), además de compartir regalos cotizados en hasta 18.000 dólares. Una de las denuncias está a cargo de Pablo Torres Barthe, abogado del diputado José Luis Espert, quien presentó una acusación por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, contrabando y evasión fiscal: “solicitamos al juez que investigue qué pasó con los organismos de control, como la UIF, la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Aduana, porque más efectivo que todo eso fue la cuenta de Instagram de Clerici”, afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el letrado explicó que la denuncia “se sustenta en lo que todos vimos” y que “se solicita investigar y evaluar la declaración jurada de Insaurralde en carácter de Jefe de Gabinete de la provincia, además de la condición ante la AFIP de Sofía Clerici”: “él declara ganar un millón, mientras que la señorita es monotributista categoría A; ninguno de los dos podrían afrontar los gastos”. Además, declaró: “o esto viene de dinero mal habido de Martín Insaurralde o de dinero de terceros que él gasta, en apariencia, como lavado de dinero; la causa de contrabando responde a que si todas estas cosas (el dinero, los regalos) entraron a la Argentina sin declaración ante aduana, por el monto y el costo de todo, se configura un delito de contrabando agravado porque participó un funcionario público en ejercicio”, agregó.

Asimismo, el abogado reaccionó a las declaraciones de Axel Kicillof, quien sostuvo que se enteró del escándalo por redes sociales: “Insaurralde era su Jefe de Gabinete, no podía no saber, le tuvo que haber pedido licencia, ¿sino a quién le pidió licencia para irse de vacaciones?, se supone que charlan, que tienen un vínculo político; no sé cómo el Jefe de Gabinete no podría decirle al gobernador”.