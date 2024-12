Taiwán denuncia intimidaciones de China

Taipéi denunció que más de 70 aeronaves y buques chinos se encuentran rodeando la isla, en un clima permanente de tensiones con Beijing. El politólogo internacional Tobías Belgrano, quien se encuentra en el lugar, detalló los entretelones del conflicto, iniciado durante la Guerra Civil China, la cual obligó a los miembros del Kuomintang a refugiarse en Taiwán y declarar su independencia: “ellos se siguen sintiendo chinos y anhelan con volver a su país”, describió el especialista.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el corresponsal explicó que “el nuevo gobierno, el Partido Socialista Progresista, es más confrontativo con China porque representa a las nuevas generaciones que sí se sienten taiwaneses y no chinos”. En este contexto, resaltó que “el 40% de la población no se siente taiwanesa, mientras que el 60% si”.

El analista internacional también opinó sobre la situación de las democracia en el continente asiático: “la connotación de democracia acá es diferente a la visión que tenemos en América Latina, que es más liberal; las democracias en Asia son más restrictivas; lo que ocurrió en Corea del Sur con el intento de establecer una Ley Marcial demuestra que Asia no es inmune a las crisis de las instituciones a nivel global”, agregó.