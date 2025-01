Macri propone una mesa de trabajo con La Libertad Avanza

Luego de que Javier Milei invite al ex presidente a unirse para ir juntos en las elecciones y “arrasar al kirchnerismo”, el titular del PRO recogió el guante y, a través de su cuenta de X, propuso conformar un equipo de trabajo “para defender los logros obtenidos y avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones”. Desde Casa Rosada parecen no tener apuro por concretar dicha mesa, ya que las discusiones podrían dilatarse hasta abril o mayo, cerca del cierre de alianzas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Emmanuel Boente Brusa sostuvo que existe “una suerte de indefinición del macrismo”: “Macri dice de armar una mesa de trabajo que no es una fusión total, pero creo que a foro interno en el PRO todavía no tienen completamente dinamizado qué es lo que quieren; solo habló Macri, pero después hay versiones contrapuestas, como las de Jorge Macri en Ciudad, quien tuvo declaraciones en contra de LLA”.

Por otro lado, detalló que “hay un intento del oficialismo de cooptar a la figura de Macri para que eso lleve al PRO en íntegro a LLA, en una suerte de coalición que es lo que desea Milei”. Sin embargo, alertó sobre las consecuencias para la imagen política del ex mandatario: “si se únen con Milei y Macri es candidato, va a quedar como un dirigente de segunda categoría, lo que implicaría un cierto nivel de derrota para él; le conviene más quedar como un armador político a nivel nacional”, agregó.