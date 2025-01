Críticas al proyecto de “Ficha Limpia” del gobierno

Antes de subirse al avión rumbo a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó la nueva versión del proyecto de “Ficha Limpia”, una iniciativa que ya había sido impulsada por el PRO en la Cámara de Diputados, pero que no prosperó por falta de quórum. En esta ocasión, la iniciativa oficialista pretende impedir que dirigentes con condenas en segunda instancia, por delitos contra la administración pública, puedan postularse para cargos electivos o sean designados en un gabinete nacional. Dicha sentencia no debe haberse dictado en pleno año electoral, con lo cual Cristina Fernández de Kirchner no podría competir en las próximas legislativas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el diputado nacional Esteban Paulón sostuvo que está de acuerdo con la esencia de “Ficha Limpia”, ya que “es una herramienta que garantiza que en la oferta electoral estén las personas con las mejores condiciones”, pero no dudo en objetar el proyecto del Ejecutivo: “me parece preocupante que haya un proyecto que tenga nombre y apellido y que se hayan hecho modificaciones con el objetivo de dejar a una persona fuera de la competencia electoral; no hay que avanzar con la proscripción de nadie”, resaltó.

Por otro lado, criticó la ausencia del Presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias: “es el proyecto más importante de todos, pero le da al gobierno el don de la discrecionalidad que necesita para presionar, apoyar, acompañar o castigar a los gobernadores según sus afinidades políticas y la funcionalidad de la estrategias electorales del gobierno”. A su vez, denunció que el Ejecutivo quiere “quedarse con todo un paquete de recursos para distribuirlos discrecionalmente entre las provincias más cercanas”, a partir del aumento de los impuestos a los combustibles líquidos, la instalación de nuevos peajes y la licitación para privatizar rutas nacionales.