El 10 de marzo se realizó una protesta en el barrio La Veredita de la Comuna 8, quienes cortaron las avenidas Cruz y Mariano Acosta exigen el reconocimiento como barrio al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).



Desde la Comuna cuentan que el espacio ha sido históricamente invisiblizado y eso se traduce en abandono en materia de derechos a los vecinos y vecinas. Porque no solo tienen una precariedad absoluta en lo que refiere a infraestructura y a servicios básicos, sino que también en cuanto a vivienda y alimentación, ya que no cuentan con merendero, ni comedor que asista las necesidades de quienes habitan la zona.



Cabe destacar que todas estas problemáticas empeoraron en el contexto de la pandemia y más allá de que en la Mesa de Crisis, que existía entre el IVC y otras instituciones, durante el año pasado volcaron sus preocupaciones no obtuvieron respuesta. Es por eso que se tomó la decisión de cortar la calle.



Luego de 5 horas de intervención recibieron una respuesta. Nayla Loitegui, integrante de la Junta Comunal 8, contó que se los convocó a una reunión a los representantes comunales y referentes barriales al IVC en donde se comprometieron a generar una mesa de trabajo que se reunirá cada 15 días y a comenzar algunas obras urgentes en el lugar.