Este mediodía se desarrolló una reunión entre la agrupación Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministro de Salud porteño para plantear distintas problemáticas para enfrentar lo que se viene.



Las propuestas que se hicieron por parte del personal de salud fueron escuchadas por los funcionarios de salud, quienes tomaron nota sobre los principales problemas que acarrean en los hospitales porteños a la hora de hacerle frente a la segunda ola de la pandemia.



Los profesionales denunciaron que las guardias para pacientes con Covid-19 están completas, falta de personal y espacios que no están disponibles porque no se pusieron a punto durante los meses anteriores, los cuales van a ser fundamentales para los próximos.



Héctor Ortiz, Secretario general de ATE en el Hospital Durand e integrante del Frente Salud Hospitales de la Ciudad contó que si bien es necesario reparar y acondicionar esos lugares, «no se pueden abrir dos servicios si no tenemos recursos humanos».



La respuesta del ejecutivo fue satisfactoria y habrá un nuevo encuentro para hacer un seguimiento de los reclamos.