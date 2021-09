Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Legislatura porteña le dieron dictamen al proyecto de ley de juicios por jurados en la Ciudad.

El texto unificó a las presentaciones de los legisladores Leandro Halperín, Claudio Cingolani y María Rosa Muiños. Los integrantes de los juzgados serán vecinos de entre 18 y 70 años seleccionados azarosamente por el Consejo de la Magistratura.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Halperín destacó que el texto imponía un mínimo de cinco hombres y cinco mujeres, con el objetivo de respetar la paridad de género. Asimismo, subrayó que los fallos serán unánimes e irrecurribles.

También en una entrevista con FRECUENCIA ZERO, Cingolani sostuvo que los juicios por jurados serán una herramienta beneficiosa para la Ciudad, y que su partido, la Coalición Cívica (CC), los impulsaba desde hacía 10 años. No obstante, todavía no se definió la fecha de tratamiento en el recinto.