Jubilados protestaron frente al Congreso

Más de 30 organizaciones de jubilados se instalaron en la Plaza del Congreso para reclamar por su recomposición salarial y la movilidad jubilatoria, que se estaba discutiendo en la Comisión de Seguridad y Previsión Social de la Cámara de Diputados. No se trató de una carpa, sino de un gazebo en el que permanecieron solamente durante la jornada de ayer, bajo la consigna “robar a los jubilados es un crimen social”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ana Valverde, titular de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), sostuvo: “queremos que la gente sepa lo que han venido haciendo varios gobiernos, pero ya este gobierno nos quiere hacer desaparecer y que no haya jubilación en el futuro”. En este sentido, reclamaron que la movilidad jubilatoria se equipare con la canasta básica del adulto mayor, un índice elaborado por la UCA, que sostiene una cifra de aproximadamente $900 mil: “si la base para discutir la movilidad no es el valor de la canasta no tiene sentido lo que vayan a discutir en el Congreso porque es sobre una base de $130 mil, cerca de un cuarto del valor total”, agregó.

La decisión de montar el gazebo surgió de un plenario que las organizaciones efectuaron el pasado sábado, con la presencia de 230 jubilados y pensionados, quienes decidieron la acción con motivo de la reunión de la comisión que discutiría la nueva ley previsional, al margen del DNU publicado por el gobierno nacional. Finalmente, la reunión terminó con 4 dictámenes diferentes y ahora será el turno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, momento en que se espera que se repita la misma modalidad de protesta.