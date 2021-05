La legisladora por el Frente de Todos Cecilia Segura, objetó el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad sobre el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, en la causa por irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo.



El fallo de la federal de la cámara en lo penal, que confirma la decisión tomada por el juez Bonadío y que fue apelada tanto por el fiscal de instrucción como la fiscal de cámara y por el procurador de investigaciones administrativas utiliza argumentos que son evidentemente falsos”.



La maniobra que fue denunciada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA)-presidida por Segura en ese entonces- consistía en que se había alterado el orden de apertura de las ofertas para beneficiar en el proceso licitatorio a la firma familiar de Mauricio Macri, IECSA, que en ese momento su primo Calcaterra era quien estaba al frente.



“Según pudimos saber, el fallo indica que al momento de esa decisión no era posible saber qué empresas se presentarían a la licitación, por lo a no se podía haber beneficiado o dirigido la licitación para beneficiar a ninguna. Esto es falso porque la decisión de alterar el orden de apertura de estas ofertas se realizó cuando las empresas ya las habían presentado”, explicó la legisladora.



En la causa se detalla que las circulares inconsultas que cambian ese orden fueron el 28 de octubre y el 3 de noviembre, mientras que el llamado y la presentación de las empresas ocurrieron durante el mes de septiembre.



La diputada Cecilia Segura, comentó que en el fallo se afirma que “la variación estuvo destinada a un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento de la obra” pero asegura que no hay ninguna documentación que respalde la maniobra.



Por último, la ex titular de la AGCBA refutó otro de los puntos, ya que la justicia fijó que “No es atendible construir una hipótesis delictiva entorno a un perjuicio patrimonial. Esto también es faso. Si la justicia investigara, se podrían haber pedido la totalidad de las ofertas para todos los tramos y así evaluar su existencia”.