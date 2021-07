El Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, se presentó ayer en la Legislatura porteña para brindar el informe semestral de la gestión.

En el ámbito educativo, Miguel advirtió que nada reemplazaba al contacto presencial entre los docentes y los alumnos, y que se habían entregado 13.000 computadoras y se habían capacitado 40.000 maestros, en el marco del Plan Sarmiento.

Además señaló que se habían invertido $2.000.000.000 en kits de limpieza, elementos de bioseguridad y purificadores de aire para las aulas que no tenían la ventilación adecuada.

No obstante, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto detalló que se había reducido en un 70% el presupuesto para la construcción de escuelas, y que ese dinero se usaba para la pavimentación de veredas. No obstante, en el Presupuesto, que es de $587.568.000.000.000, se sancionó que el 51,4% de la cifra se destinará al sector de Servicios Sociales, en los que se incluyó, entre otras cosas, a la salud y a la educación. Sin embargo, no se especificó exactamente lo captado por el Ministerio de Educación. La parte recibida por los servicios urbanos se halló en el 12%

A la vez, Roberto advirtió que Miguel no había respondido las preguntas planteadas por el FdT, y que él había planteado que se usaran medidores de dióxido de carbono en las aulas, pero que la Ciudad desestimó la idea. También señaló que no había datos oficiales sobre los profesores licenciados por el COVID-19.

Al mismo tiempo denunció que en los colegios número 6 y 14, no había papeles para imprimir los boletines. Durante el año pasado, el área educativa porteña subrayó que 6.500 chicos no tenían acceso a la conectividad, aunque no se ofrecieron soluciones.