La legisladora Laura Velasco, quien preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, se refirió al incumplimiento de la Ley de Talles en la Ciudad de Buenos Aires.



Tras la respuesta que ha dado la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a un pedido de informes de la diputada Victoria Montenegro, se conoció que “desde 2019, no hay ninguna solicitud de inspección y no se ha realizado ninguna a los locales comerciales para observar que las prendas se correspondan con todas las medidas antropométricas de género y franjas etarias”.



Además, nos parece que esto va de la mano con que tampoco se difunde, para que los vecinos sepan que es su derecho y que pueden solicitar una inspección cuando no se está cumpliendo con el acceso a talles que se correspondan con todas las medidas”.



Desde la Comisión que encabeza Velasco dentro, de la Legislatura se está trabajando con activistas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática.



El último viernes se realizó el encuentro «Ley de talles y microemprendimientos textiles» del que participaron la organización Bellamente, distintas microemprendedoras del rubro textil y legisladoras del Frente de Todos.