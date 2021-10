El ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, confirmó que habrá que aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante el próximo otoño, y estimó que, para ese entonces, el coronavirus se transformará en una bacteria con circulación normal, como la gripe.

Al mismo tiempo, el funcionario detalló que, si toda la población se aplicaba una inyección de refuerzo, la enferdad se hará endémica, no tendrá picos y atacará a los no inoculados con un bajo impacto. No obstante, Quirós aseguró que todavía no había evidencia científica para establecer el plan de vacunación 2022.

A la vez, el encargado del área sanitaria de la Ciudad sostuvo que, a fin de año, estará la estrategia para fortalecer la inmunización de quienes se habían vacunado a principios de 2021.

También, hoy, la Capital Federal abrió el empadronamiento online para los chicos mayores de 3 años con comorbilidades, grupo que recibirá el producto de la empresa Sinopharm. Antes, el registro estaba disponible para los de más de 11 años. La cuenta de Twitter Cuántas Vacunas, que transforma a los datos oficiales en porcentajes, afirmó que el 79% de la ciudadanía de CABA tenía un suero y que el 66,2% contaba con el esquema completo.

En las pasadas 24 horas, la administración de Horacio Rodríguez Larreta reportó 161 positivos y 0 fallecidos por coronavirus, y sumó 505.214 casos y 11.779 muertos desde el comienzo de la pandemia. Además, la ocupación de camas graves de terapia intensiva se halló en el 4,1% en el sistema público y en el 15,7% en el privado. También, se realizaron 16.558 testeos, lo que dio una contagiosidad del 1,4%.