El próximo fin de semana El Cine Teatro El Plata, ubicado en avenida Alberdi 5765, abrirá sus puertas e integrará la agenda del Complejo Teatral Buenos Aires.



Luego de la remodelación, en donde se conservó el valor patrimonial del espacio cultural, y antes de la fiesta inaugural, referentes del Gobierno de la Ciudad recorrieron la sala que contará con más de 500 localidades entre platea y pulman.



En dialogo con Frecuencia Zero, al terminar la visita, el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, expresó: “Es una gran alegría la vuelta de un ícono de la cultura al barrio de Mataderos y vamos a estar festejando a partir de las 16hs., el sábado, acá en la calle”.



Por su parte, en conversación con el mismo medio, Enrique Avogadro, ministro de Cultura porteño, destacó la lucha y el trabajo de vecinas y vecinos que durante 15 años se movilizaron para lograr que la reapertura definitiva que se dará el 16 de octubre con una fiesta popular y el 17 con la primera función.

Asimismo, el Ministro, se mostró muy contento por la remodelación del edificio: “Estamos muy emocionados por la recuperación de un espacio cultural emblemático, no solo para el barrio si no para toda la Ciudad, como lo es el Cine Teatro El Plata. Que vuelve con una infraestructura de calidad, pero además con una programación de lujo”.



Jorge Telerman, director general y artístico del Complejo Teatral Buenos Aires, también refirió a las propuestas artísticas que tendrá la sala, durante las declaraciones brindadas a Frecuencia Zero, “Lo que se verá acá es lo mismo que se verá en el San Martín. A partir del la próxima disfrutaremos, este año hasta el 20 diciembre, tener uno de los teatros más modernos de la Ciudad de Buenos Aires en Mataderos”.

Por último, Telerman explicó que les interesa mantener un vínculo fluido con los vecinos que integran la Coordinadora del Cine Teatro El Plata, tras la conformación de una mesa de trabajo en conjunto, anunciando que se creará el club del espacio para puedan acceder, todos aquellos que lo integren, a toda las actividades que se ofrecerán.