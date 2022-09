Llega Open House 2022 y abre las puertas de 169 edificios emblemáticos de la Ciudad

Este fin de semana se celebra la décima edición del festival "Open House Buenos Aires", el festival que celebra la arquitectura y el diseño urbanístico de la Ciudad, que abre las puertas de los edificios más emblemáticos y de barrios para que el público los pueda visitar de manera gratuita.

El evento abrirá de manera gratuita las puertas de 169 espacios de valor histórico, arquitectónico y cultural, que por lo general están cerrados al público. Asimismo, ofrece circuitos complementarios como Open Bici, Open Foto y Camina BS As, que son actividades colectivas para los aficionados.

Elisa Rocca, fundadora y organizadora Open House Buenos Aires, explicó en diálogo con FRECUENCIA ZERO que Open House permite entrar a conocer edificios privados o sectores de edificios públicos que generalmente no están abiertos a la sociedad. Estas propiedades tienen un valor arquitectónico y patrimonial pero que no se puede acceder, gracias a la organización de Open House estas propiedades de interés se abren una vez al año.

De las recorridas participan los voluntarios y se genera un ámbito ameno con charlas sobre la arquitectura y la historia de los edificios. Asimismo, el acceso a 169 edificios hay una multiplicidad de opciones, se puede visitar edificios de oficinas administrativas, viviendas colectivas y espacios educativos.

Últimamente, también se están incorporando piezas urbanas, que son barrios populares y cementerios, que pese a que mucha gente puede conocerlos ir acompañados, compartir lo que cada uno pueda conocer de esos lugares "hace que los conozcamos distintos y que seamos turistas en nuestra propia ciudad".

Para todos aquellos que quieran visitar los edificios de la Ciudad de Buenos Aires pueden seguir Open House en su cuenta de instagram para saber a qué hora comienza cada recorrido y realizar un mapa de cercanía de edificios a visitar para poder aprovechar la propuesta.