Impulsando un futuro mejor

El desempleo afecta alrededor de 1 millón y medio de personas en nuestro país, focalizándose está problemática los sectores más vulnerables de la sociedad. Ante este escenario, Alexandra Carballo decidió crear junto con María Eugenia Sconfienza la Fundación Cultura del Trabajo, para brindar oportunidades a aquellas personas que desean y necesitan trabajar.

"La idea surgió cuando estábamos en la Facultad, por nuestras edades fuimos un poco hijas de la flexibilización laboral de los noventa, sabemos lo que es que la falta de trabajo. Nos encontramos con una población muy vulnerable que no puede acceder al empleo por muchas razones que no tienen que ver con la falta de ganas de trabajar (desde falta de crédito en la SUBE, ropa adecuada, un CV adecuada, hasta vivir en la calle). Por eso creamos un programa de intermediación laboral con alianza de otras organizaciones que asisten a esta población y acercan a las personas para que las acompañemos en el proceso de búsqueda e inserción laboral", describe Carballo en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

Sobre los casos en los que la organización interviene, la co-fundadora de Cultura del trabajo detalla: "Trabajamos con personas desde 18 años hasta 65 o 70 años. Comúnmente, las vacantes que nos llegan son trabajos que no necesitan tanta calificación, de acuerdo la población con la que trabajamos, pero no hay una limitante de edad ni de género. Más del 50% son mujeres, por lo que buscamos oportunidades en que puedan articular su rol de madres con esas tareas. Siempre tratamos de hacer un seguimiento, tener una mirada de contención y acompañamiento".

Con respecto a la relación con los empleadores, Alexandra Carballo señala: "Todos podemos ser potenciales empleadores. La gente con la que trabajamos ni siquiera está en la lona, como se dice, sino por debajo. Entonces el simple hecho de escuchar, de dar la oportunidad de una entrevista, todo esto tiene un impacto muy grande. Incluso puertas adentro de una empresa, cuando el resto de los empleados conoce las historias, ve como cambiaste la vida de una persona. Esta es la única manera de romper con la situación de pobreza, es con el trabajo digno, con la inclusión. Esto es hacer responsabilidad social".

Se puede contactar con Cultura del Trabajo a través de sus redes sociales: Instagram y Facebook.