Un amor natural

Nicolás Baca Castex es director de la Fundación Regenerar, una organización civil sin fines de lucro que trabajo por el desarrollo sustentable y promueve la educación ambiental. Entre sus proyectos más exitosos se encuentra el de “Botella de Amor”, una iniciativa para recuperar plásticos que comenzó en las escuelas y se extendió a toda la sociedad.

Todo camino comienza con un objetivo que marca el rumbo. Así fue cómo un grupo de jóvenes preocupados por la creciente contaminación y el futuro del medio ambiente decidió hacer algo para cambiar las cosas: “La fundación surge hace 12 años. Empezamos separando botellitas en una casa, de ahí empezamos a crecer cada vez más. Luego tuvimos una planta de recuperación de residuos, seguimos con la educación ambiental y luego nos metimos con el tema del cambio climático. En ese momento no había programas del Estado ni privados para recuperar los residuos que generábamos y muchas empresas estaban en la misma pero no sabían cómo hacer. Entonces pusimos manos a la obra para hacerlo nosotros”, rememoró el actual director de la fundación en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

A medida que avanzaban con distintas propuestas, tuvieron ideas que calaron hondo en la conciencia ecológica de la población y trascendieron sus fines originales: “Nos dimos cuenta que la educación ambiental podíamos llegar a mucha más gente. Con el programa ‘Botella de Amor’ empezamos a fines de 2017. La idea era darle reciclabilidad a cierto tipo de plástico que no tiene valor en el mercado en Argentina, como botellas de un solo uso y envoltorios. Al ponerlos dentro de la botella y compactarlos, tiene más sentido la logística y se generaba un nuevo valor. El proyecto empezó yendo a las escuelas, proponiéndolo a los docentes y chicos para que lo hagan, luego paso a toda la gente. En este caso, los chicos fueron quienes nos enseñaron a los grandes” detalló Baca Castex.

En la actualidad son varios los proyectos y actividades que se impulsan desde la Fundación Regenerar para concientizar, asistir y promover el tema del cuidado ambiental al mismo tiempo que se plantea que el desarrollo sostenible es viable: “Nos basamos mucho en la educación ambiental. Tenemos publicadas guías de buenas prácticas ambientales como compostaje, huerta urbana, ahorro de energía, de agua y montón de cosas más en nuestra página. Diferentes programas de recuperación, un eco punto en Munro, trabajamos en la recuperación de madera de pallets que se transforman en huerteras por el trabajo de los internos de la unidad 47 de San Martín, en la carpintería del penal. Además tenemos un ciclo de charlas sobre temas ambientales por zoom y por último el programa de educación ecológica en escuelas, al que también se puede acceder desde todo el país vía online”, enumera el referente de la organización.

Para conocer más sobre los distintos proyectos y puntos de recepción del programa ‘Botella de Amor’ se puede visitar la página de Fundación Regenerar.