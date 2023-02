Argentina se prepara para el fin de semana de carnaval

A raíz de las celebraciones del carnaval, la Argentina se prepara para el primer fin de semana largo del año, tras su reinstalación en 2011. Por aquel entonces, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había resaltado: «La última dictadura militar había eliminado esos feriados, por lo que consideró que para sojuzgar a la gente lo primero que hay que sacarle es la alegría, porque la alegría es rebeldía».

La Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399 generó que el lunes 20 y martes 21 febrero de 2023 sean feriados para las múltiples manifestaciones culturales y mover la demanda del turismo local, teniendo en cuenta su extensión por el sábado y domingo.

De esta manera, el licenciado en turismo, Gustavo Corvalán, repasó los mejores puntos del país para disfrutar de la fiesta. En este sentido, comenzó por el norte argentino donde «la participación de la gente es muy interesante para ir y conocerla». «Desde mañana empiezan los festejos previos en el norte con el Día de las Comadres. En la Quebrada los carnavales son muy largos. Son para ir con tiempo», afirmó.

Luego, el especialista se dirigió a Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. «Es una celebración con muñecos, participación de todo el pueblo. Cada barrio tiene su comparsa, alegorías. Se destaca la participación de los autos locos, q se van desarmando, hacen figuras raras. Es un ambiente muy familiar y los chicos participan con sus batucadas», destacó.

No obstante, la recorrida no quedó ahí. Es que Corvalán también habló, con FRECUENCIA ZERO, de 25 de Mayo (en el distrito bonaerense). Se trata de un carnaval «más parecido al desfile en la zona de Entre Ríos y Corrientes». Por último, se refirió a Icaño en Santiago del Estero, otro punto característico de la tradición gauchesca.