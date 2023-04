Algunas remakes de videojuegos que llegan el 2023 y 2024

Este 2023 tuvimos un inicio plagado de remakes entre Dead Space Remake y Resident Evil 4 Remake. ¿Qué se viene en el futuro?. En ContraGolpe charlamos de algunos videojuegos que tendran versiones nuevas este año o el próximo.

Hablar de remakes en el cine puede doler a muchos fans, pero en los videojuegos las cosas son diferentes. Una remasterización es solo un simple lavado de cara pero si tenemos la responsabilidad de llamarlo remake puede que nos encontremos con un juego totalmente diferente pero que mantiene las bases del original.

A continuación una lista de los más esperados algunos llegarán este 2023 y otros parece que llegarán el 2024.

Final Fantasy VII Rebirth – PS5

Final Fantasy VII: Rebirth es la continuación de FF VII Remake y segunda entrega de la saga remake firmada por Square Enix.

System Shock Remake – PC

El emblemático System Shock regresa casi tres décadas después de la mano de Night Dive Studios, actuales propietarios de la franquicia, en un remake que combina un gameplay de culto con nuevos gráficos en alta definición, controles actualizados, una interfaz rediseñada y sonidos y música exclusivos. Para su desarrollo se ha contado con parte del equipo encargado de la obra original como el diseñador artístico Robert Waters así como veteranos tras producciones como Fallout: New Vegas, Mass Effect o BioShock.

Lollipop Chainsaw

Dragami Games, productor del juego original, traen una remasterización del hack and slash Lollipop Chainsaw. En este caso sin Suda51 o James Gunn. Tendrá graficos renovados pero algunas canciones cambiadas por falta de derechos.

Risk of Rain Returns

¡Risk of Rain ha vuelto, y mejor que nunca! Con un diseño cuidado, una remasterización excelente y nuevos modos de juego. Sumérgete en el icónico roguelike, lleno de combinaciones de botín únicas, nuevos supervivientes, con un multijugador renovado, lo mejor de Risk of Rain 2 ¡y mucho más!

Silent Hill 2

Remake del clásico Silent Hill 2, uno de los mejores juegos de terror de toda la historia. Tras recibir una carta de su mujer fallecida, James se dirige al lugar donde compartieron tantos recuerdoscon la esperanza de verla una vez más: Silent Hill. Allí, junto al lago, encuentra a una inquietante mujer que se parece a ella… «Me llamo… Maria», dice la mujer, sonriendo. Su rostro, su voz… Es igual que ella. Los creadores de The Medium actualizan los gráficos con la última tecnología para toda una nueva generación de jugadores.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake llegará a PS5 y PC a cargo de Aspyr Media quien rehacerá el juego del 2003 mantienendo la base que convirtió a KOTOR en uno de los títulos más amados por los fans de Star Wars.

Max Payne 1 and 2

Remedy y Rockstar se unen para traer nuevamente la historia de Max Payne a las nuevas generaciones. No tenemos fechas ni mucha información Pero sin duda el bullet time tan caracteristico de la saga estarán nuevamente presentes.

The Witcher Remake

El primer Witcher tendrá una nueva versión realizada integramente en Unreal Engine 5 y de mundo abierto. Aunque falta para que se realiza ya que CD Projekt Red tiene muchos otros proyectos alrededor del brujo antes que este.