Ciencia Política y PASO

A un mes de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que decidirán los candidatos a enfrentarse en octubre, el terreno político argentino atraviesa un periodo de campaña turbulento. con enfrentamientos y chicanas. Sin embargo, es momento de revalorizar el rol de la Ciencia Política a la hora de estudiar las relaciones de poder y de toma de decisiones, que afectan a todos los ciudadanos que integran una sociedad: “la política es inherentemente humana, los problemas políticos los tienen todos los grupos de personas que se reúnen para convivir y decidir cómo organizarse, quién los gobierna o con qué legitimidad”, expresó Abril Natapof, especialista en Ciencia Política.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Natapof resaltó, en este contexto, la importancia de que todos vayan a votar: “manifestar el voto es un derecho, es muy importante porque uno está siendo parte de los asuntos públicos; por más que uno se olvide, el manejo de los asuntos públicos afecta tu vida y no deja de ser siempre importante ir a votar”. Además, enfatizó en la importancia de informarse bien a la hora de elegir un candidato: “más allá que te caiga bien o mal un político, hay que ver qué propone, cuál es su historia, qué cargos ejerció, con quien cooperó, qué votó o que se dijo en los medios de él”.

Además, destacó la trascendencia de las PASO, que no solo permiten “democratizar la selección de candidaturas” y establecer una “igualdad de condiciones entre los grupos internos de un espacio”, sino que también permite “ordenar la oferta electoral, porque antes de las PASO muchos partidos políticos accedían a las generales, y el que no estaba de acuerdo en la interna de su partido, se formaba el suyo y entonces en octubre tenías un montón de listas”. Sin embargo, comentó que también existen limitaciones, tales como la demanda de inversión, la prolongación del proceso electoral o los partidos que no siempre van a interna, pero sobre todo, alertó sobre la posibilidad de generar un vacío de poder cuando un candidato gana las PASO y el presidente vigente comienza a ver su gestión debilitada.