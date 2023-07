Buzzo Pipet cruzó a Moritán por la salud pública en Ciudad

El candidato a Jefe de Gobierno por Libres del Sur, Adolfo Buzzo Pipet, se refirió a los dichos de Roberto García Moritán, quien propuso cobrarle a los intendentes del Conurbano, la atención médica de los pacientes que no residan en Capital: “no sé cómo calificarlo porque seguro no pisó una guardia en su vida, nunca habrá tenido que hacer cola para que lo atiendan en un hospital público”, aseguró. Además, expresó que “es un discurso vacío que busca captar el voto bronca o resentimiento, que no lo necesitamos para construir la ciudad que queremos”.

Frente a eso, el candidato, nacido en Mataderos, propuso “descentralizar la salud” y que se construyan centros de atención primaria “cerca de los vecinos” para que “no tengan que ir a la guardia de un hospital lejano”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, expresó: “si tenés un centro de salud a tres cuadras de tu casa, podes ir ante cualquier duda y evitar problemas mayores, porque mucha gente se deja estar por tener lejos la guardia”. En ese sentido, Buzzo Pipet planteó que los hospitales públicos se conviertan “en el último eslabón de la cadena” para que los vecinos lleven a cabo los tratamientos de mayor complejidad en ellos.

El dirigente también se mostró a favor del soterramiento de la línea Sarmiento: “tenemos una tuneladora parada en Morón hace años, son obras que parecen hechas para robar, para meter plata y que no se avance; sería perfecto tener la solución del soterramiento, pero también debe haber un proyecto nacional que acompañe”. Asimismo, defendió la iniciativa de modificar el Código Urbanístico para evitar la “locura inmobiliaria” y la “explosión de los negocios inmobiliarios”: “no tenemos que pensar una ciudad en función de los negocios”, afirmó.