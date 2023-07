Federalismo y elecciones subnacionales

Abril Natapof, especialista en Ciencia Política, explicó la incidencia del federalismo en el complejo entramado electoral que se desarrolla en la Argentina desde el mes de febrero, con las primeras primarias en la provincia de La Pampa. “El federalismo es el autogobierno de las unidades territoriales que, a su vez, comparten un gobierno de unidad nacional; en nuestro país es un sistema descentralizado que sigue dos lógicas: una horizontal entre las unidades subnacionales y una vertical que es la separación entre el gobierno nacional central y los gobiernos locales”, expresó.

Natapof, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo que el hecho de tener “elecciones separadas” entre las provincias y la Nación “permite que se creen identidades regionales y locales”. A tal efecto, la especialista explicó que eso posibilita que “se hablen de temas concretos y surjan fuerzas políticas que representen esos intereses concretos”. “Argentina es un país con una extensión enorme y que hay diferencias sociales, económicas, muy grandes y es interesante que se puedan representar esas diferencias”, agregó.

Asimismo, sostuvo que las elecciones provinciales siempre tienen consecuencias en el plano político nacional: “cuando uno elige gobernador también elige quién tiene la lapicera para decidir qué leyes van o no van, y quién tiene el poder para acordar o no con el gobierno nacional”. De esta forma, los comicios locales no resultan ajenos a la realidad nacional, sino que también aportan al debate público.