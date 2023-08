La inflación de agosto puede llegar al 12%

José Castillo, analista económico, sostuvo que “sino explota el dólar después de las PASO”, la inflación de agosto puede arrojar la histórica cifra del 9% “como piso”. Sin embargo, expresó que “si después de las PASO explota el dólar, podemos tener una inflación del 12%”. En este contexto adverso, con la disparada del precio de la carne y los aumentos de tarifas y servicios, la reunión con el FMI a fin de mes será clave para el gobierno nacional: “si el fondo no llega a refrendar el acuerdo de julio, el dólar puede no tener techo, no podemos saber cómo sigue”.

El especialista comentó que todo dependerá de los resultados de las PASO: “hay dos posibilidades: una es que el FMI mande el monto que cerró con el gobierno, y la otra es que, viendo los resultados electorales, quieran enviar una misión para que se reúna con los economistas de los que puedan ganar las presidenciales y frenen todo”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Castillo recordó que en 2019, “cuando el fondo prometió enviarle USD 57 mil millones a Macri, el último monto que se debía entregar en septiembre, el FMI no se lo dio por los resultados de las PASO”, con lo que este año podría repetirse la historia.

El análisis de Castillo partió de los dichos del ministro de economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, quien afirmó que la suba del dólar era una cuestión especulativa: “especulación hay, es una realidad, el problema es por qué hay especulación; hay porque un gobierno financió la fuga de capitales y el paso al fondo gastándose hasta el último dólar, rascando la olla para ver de dónde sacar dólares”, expresó. En este sentido, agregó: “todos los días hay especulaciones, pero la realidad es el fracaso de una política económica que gira alrededor de lo que quiere definir el FMI, a quien le seguimos pagando rigurosamente los vencimientos”. De todas formas, José Castillo pronosticó un dólar de hasta $630.