Caputo juega su supervivencia

El Ministro de Economía de la Nación viajó nuevamente a los Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, pero nuevamente volvió con las manos vacías: “el FMI aplaude el programa económico de Milei, pero no da plata; Caputo ya fue varias veces, logró la foto, pero después le dicen todo muy lindo, pero no hay plata”, graficó el economista José Castillo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista político sostuvo que esto complica aún más la continuidad del ministro en el Poder Ejecutivo, porque “prometió conseguir plata para, de máxima, lograr la dolarización y, de mínima, levantar el cepo, pero nada de eso pasó”. Además, agregó: “el gobierno está buscando $15 mil millones como piso y no lo pueden conseguir en el mercado de capitales, por eso acuden al FMI; hasta Milei salió a buscar plata y se reunió con Elon Musk, pero no puso un peso”.

José Castillo también analizó la intervención del gobierno libertario en el costo de las prepagas, luego que anunciaran una medida cautelar para que retrotraigan los valores a diciembre y devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. Sin embargo, advirtió: “tengo dudas que aparezca una presión real por parte del gobierno; la administración anterior decía que intervenía, pero no apretaba para que pagaran las multas, todos se reían y hacían lo que querían; imagínense ahora”.