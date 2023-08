El drama de vivir en Palermo

La Comuna 14 es una de las más afectadas por el boom de los locales gastronómicos y, aunque no debería ser así, trae aparejado situaciones donde no se respetan horarios de descanso, espacios de tránsito y no se contemplan leyes que protegen áreas específicas.

Los vecinos de Palermo, se han organizado en distintos grupos, como ha pasado en otros barrios, para defender el lugar donde viven hace décadas. La agrupación Amigos del Lago de Palermo emitió un comunicado con respecto a la concesión de El Tambito, un histórico inmueble ubicado en el Parque Tres de Febrero, que luego de un proceso de restauración será concesionado para que allí funcione un bar. Otros hicieron abrazos simbólicos al Jardín Botánico para frenar una construcción en el lugar y antes el desarrollo de un espectáculo.

Adriana Yurcovich, integrante de Palermo Resiste, enumeró en FRECUENCIA ZERO los hechos por los cuales se sumarán a la convocatoria de la Interbarrial Buenos Aires el 6 de septiembre en la Legislatura porteña.