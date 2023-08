El Secretario General de Fesprosa criticó las medidas de Massa

Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, se refirió a las medidas económicas presentadas por el ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto de su impacto en el sector de la salud: “el 95% de los trabajadores de salud no están alcanzados por el bono de $60.000 porque pertenecen a provincias y municipios, pero el bono no es un aumento real, es un adelanto de salario y a cuenta de paritarias; Massa se comparta como los colonizadores y vende espejitos de colores, viene de devaluar y pegarla a la masa trabajadora, ahora empiezan con algunas compensaciones parciales, pero de ningún modo logran compensar”, afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el secretario gremial también cruzó a la ministra de salud, Carla Vizzotti: “no hay política sanitaria porque Vizzotti, aparte de comprar vacunas, no sabe hacer otra cosa; no se reúne con los trabajadores de la salud y nosotros ya le pedimos 25 entrevistas”, expresó. En este sentido, Yabkowski denunció la falta de terapistas, pediatras, médicos generales o clínicos, sobre todo en el segundo y tercer cordón del Conurbano: “es producto de un gran desaliento; menos chicos estudian medicina, las residencias dejan entre un 20% y 30% de vacantes sin cubrir, hay bajos salarios y falta de estímulos que provocan un déficit real en el sector público y, a veces, en el privado”, agregó.

El dirigente de Fesprosa también habló sobre la crítica de las prepagas al gobierno nacional, a partir del congelamiento de las cuotas por un total de 90 días: “el Estado subsidió a los privados de forma escandalosa, les quitó los aportes patronales y no sé si se los repuso, si ves los balances de grandes corporaciones de medicina prepaga, todos tuvieron superávit en la pandemia”. Al respecto, insistió en “estar convencido” que las prepagas “tienen cómo aguantar” el embate de la inflación: “no les pagan o patean los pagos a los profesionales de la salud y por eso muchos renuncian a las obras sociales; en dos meses puede estallar todo y cortarse todos los servicios por este nivel inflacionario”, aseveró.